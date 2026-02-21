¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥¨¥Ð¡¼¥¹¡Êº´¡¹ÌÚÎ´»Ë¡¿Ä®ÅÄÏÂ¼ù¡Ë¤¬2026Ç¯2·î21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ë¥ó¥Ð¿·À½ÉÊ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£2025Ç¯12·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖM-1¡×¡Ë½Ð±é¸å¤ÎÈ¿¶Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖM-1¡×½àÍ¥¾¡·Ý¿Í¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¾×·â¤ÎÊÌ¿Íµé¥Ø¥¢»Ñ¢¡¥¨¥Ð¡¼¥¹¡ÖM-1¡×È¿¶ÁÌÀ¤«¤¹Æ±Âç²ñ¤Ë¤Æ¡¢¥ë¥ó¥Ð¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Í¥¿¤ÇÏÃ