ÇÐÍ¥¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ê47¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öº£ÅÄ¹§ÂÀÏº¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Âð¤ËÇñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£º£ÅÄ¹Ì»Ê¤È¾®Àô¤Ë¤è¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢ÆÈ¿È¤Î2¿Í¤¬°Ü½»Àè¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÀéÍÕ¡¦Ë¼Áí¤ÇÊª·ïÃµ¤·¡£¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Î¶âÃ«¤Ç¡¢¥×¡¼¥ë¡¢¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤­¤Î3LDK¤òË¬¤ì¤¿¡£¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¤Ç¤­¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¹­¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¡¢¾®Àô¤Ï¿Ê¹Ô¤Î¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¿®»Ò¤«¤é¡Ö¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¤â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤«¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢