Ä¹ºê»Ô¤ÎÄ¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¤Ç20Æü¡¢Æþ¾ì¼Ô¤¬850Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢µ­Ç°¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÀáÌÜ¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤«¤éË¬¤ì¤¿°å»Õ¤ÎÌî¸ýÀµÅµ¤µ¤ó¤ÈºÊ¤ÎÍµ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ 2¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¬¤µ¤­Ì¤Íè±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¡¢µ­Ç°ÉÊ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê850Ëü¿ÍÌÜ¤ÎÆþ¾ì¼Ô Ìî¸ýÀµÅµ¤µ¤ó¡Ë ¡ÖÄ¹ºê¤ÏÀÎ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡× ¡Ê850Ëü¿ÍÌÜ¤ÎÆþ