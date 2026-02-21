¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ë¤¢¤ë¶õ¹Á¤ò¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦J¡¦¥È¥é¥ó¥×¹ñºÝ¶õ¹Á¡×¤Ë²þ¾Î¤¹¤ëË¡°Æ¤¬½£µÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦J¡¦¥È¥é¥ó¥×¹ñºÝ¶õ¹Á¡×²þ¾Î¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¶õ¹Á¥Õ¥í¥ê¥À½£µÄ²ñ¤Ï19Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÅ¡Âð¡Ö¥Þ¡¼¡¦¥¢¡¦¥é¥´¡×¤Ë¶á¤¤¡Ö¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¹ñºÝ¶õ¹Á¡×¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌ¾¾Î¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëË¡°Æ¤ò²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¥Ç¥µ¥ó¥Æ¥£¥¹½£ÃÎ»ö¤¬½ðÌ¾¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢FAA¡áÏ¢Ë®¹Ò¶õ¶É¤Î¾µ