Åìµþ£±£±£Ò¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¦£Ç£³¡¦ÇÏ¥È¥¯·ãÁöÇÏ¡á¥ô¥§¥ë¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ½Å¾Þ£³Àï¡¢£¹¡¢£·¡¢£¶Ãå¡£¾¡¤ÁÇÏ¤È£°ÉÃ£¶¡¢£°ÉÃ£µ¡¢£°ÉÃ£³º¹¤Èº¹¤Î¤Ê¤¤ÆþÀþ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥­¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¡£Á°Áö¤Î¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ï£±ÈÖÏÈ¤«¤é¥í¥¹¤Ê¤¯±¿¤ó¤À¤¬¡¢Æâ¤áÄÉÁö¤ÇÆ°¤­¤¿¤¤¤È¤­¤ËÆ°¤±¤º¡¢Ä¾Àþ¤Ï³°¤«¤é²¡¤·¹þ¤á¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾¾¼ãÉ÷ÇÏµ³¼ê¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÄ¹¤¤µ÷Î¥¤Ç¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤â¥Ð¥Æ¤Æ¤¤¤ë