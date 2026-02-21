´Ú¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ösportalkorea¡×¤¬2026Ç¯2·î20Æü¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÆüËÜÂåÉ½¡¦ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ­»ö¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ö¡ØÆüËÜ¤Î¥­¥à¡¦¥è¥Ê¡Ù¤òÌ´¸«¤¿¤¬¡¢·ë¶É¶â¥á¥À¥ë¤Ë±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¡Ö¥á¥À¥ë¤Î¿§¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾¤ÎÏ¢Â³¥È¥ê¥×¥ë¥¸¥ã¥ó¥×¡× ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊFS¡Ë¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ ¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à