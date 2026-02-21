¥¢¥Ë¥á¡Ø¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØºÇ½ª³Ú¾Ï ¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡ÙÁ°ÊÔ¡Ê4·î24Æü¸ø³«¡Ë¤ÎËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢6·î6Æü¤Ë¹õÂô¤È¤â¤è¤é¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¡Ø¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡Ù9²óÌÜ¤À¤è¡ª±§¼£¤Ç¤ªº×¤ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°»Ñ¤Î¹âºäÎïÆà¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡ÙºÇ¿·±ÇÁü¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè1´ü¤ÎBlu-ray¤Ë¤·¤«¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈÖ³°