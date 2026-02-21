ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè39²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£6R¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¾®ÎÓ¿ðµ¨¡ÊÀî¸ý¡Ë¡£¤³¤ÎÆü¤¬35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¡£¤À¤¬¡¢µ­Ç°¤¹¤Ù¤­Æü¤Ë»×¤ï¤Ì¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡£Ä«¤ÎÎý½¬¤ÇÍî¼Ö¤·¤¿¤Î¤À¡£Àî¸ý¤ÎÃç´Ö¤òÃæ¿´¤Ë·üÌ¿¤ÎºÆÀ°È÷¡£»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬²¿¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢2ÈÖ¼êÄÉÁö¤«¤é4¼þÌÜ¤ÇÀèÆ¬¤Ø¡£ÄÉ¤¤¾å¤²¤ëÍ­µÈÃ¤Ìé¤òÂà¤±¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê