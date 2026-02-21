21Æü¡¢ºå¿À7R¤Ç¥¶¥Ã¥¯¥¶¥Ã¥¯¡Ê²´4¡áÅÏÊÕ¡Ë¤¬1Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌÂ¼Í§°ì¡Ê39¡Ë¤Ï»Ë¾å44¿ÍÌÜ¡¢¸½Ìò21¿ÍÌÜ¤ÎJRAÄÌ»»1000¾¡¡Ê1Ëü1380Àï¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£JRA½Å¾Þ¤ÏG1¡¦7¾¡¤ò´Þ¤á¡¢38¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢§ËÌÂ¼Í§º£Æü1000¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ë¤ò¾¡¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¤¤¤¤·Ð¸³¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢Ãæ¿È¤ÎÇ»¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¾è¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë´Ø·¸