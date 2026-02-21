¡þMLB¥ª¡¼¥×¥óÀï ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ 8-1 ¥«¥Ö¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö21Æü)¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î½éÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£WBC¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼4Ç¯´Ö¤Ç1ÅÙ¤·¤«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂÀÍÛ¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤¿ÂÇµå¤ò¸«¼º¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª»ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ò½ª¤¨¡Ö¸«¤¨Êý¤â°­¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢1ÊâÌÜ¤âÊÌ¤ËÊÑ¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£º£Æü¤Î´¶¤¸¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°­¤¯¤Ê