ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î2¿Í¤ÎÀìÌç²È¤ËÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥Ï¥É¥½¥ó¸¦µæ½ê¡×¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢º£¸å¤â¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï´ØÀÇ¤ò°µÎÏ¤Î¥«¡¼¥É¤È¤·¤¿³°¸ò¤òÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥É¥½¥ó¸¦µæ½ê¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¡¦¥Á¥ç¥¦»á¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸ò¾Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¶î¤±°ú¤­¤Î¼êÃÊ¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¿·¤¿¤ËÂ¾¤Î´ØÀÇ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢³°¸ò¸ò¾Ä¤Î¼êÃÊ