¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡Ë¢¦Âè£³Àá¼¯Åç¡½Çð¡Ê£²£±Æü¡¦¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¼¯Åç¤Ï¥Û¡¼¥à¤ËÇð¤ò·Þ¤¨¡¢ºòµ¨¤Î£±°Ì£Ö£Ó£²°ÌÂÐ·è¤Çº£µ¨£²¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÀèÈ¯¤Ï½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿Á°Àá¤Î²£ÉÍ£Æ£ÍÀï¤«¤é£³Ëç¤òÊÑ¹¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¢ªÇ»Ìî¸ø¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾®ÀîÎÊÌé¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¹Â¸ý½¤Ê¿¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï½Ð¾ìÄä»ßÌÀ¤±¤Î»°´È·òÅÍ¤¬¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤·¡¢Èõ¸ýÍºÂÀ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë¡£ÃÎÇ°·Ä¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿