¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Õ¥êー¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ÉôÄ¹¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Æ¥ê¥È¥êー¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¡Ö¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡×½Ð¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ ¢£Ìî¼ê¿Ø¤Ï¤à¤·¤í½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬ÉÔÂ­ ¡Ø¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Æ¥ê¥È¥êー¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥êー¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢WBC¤Ë´Ø¤·¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÁÇÀ²