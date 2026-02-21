ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ë¤è¤ë5500²¯¥É¥ë¤ÎÂÐÊÆÅêÍ»»ñ¤ÎÂè°ìÃÆ¤¬¡¢18Æü¡¢Àµ¼°¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥¹²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¡¢¸¶ÌýÍ¢½Ð»ÜÀß¡¢¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÀ½Â¤¤Î3¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Ã¦ÃºÁÇÀ¯ºö¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤äÃæ¹ñ°ÍÂ¸¤Ø¤ÎÂÐ¹³¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹ñÆâÅª¤Ë¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡¢¥È¥é¥ó¥×¹¥¤ß¤Î°Æ·ï¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂÐÊÆÅê»ñÂè°ìÃÆ¡¢¥È¥é¥ó¥×Î®¡ØÃ¦ÃºÁÇ¡ÙÅ¾´¹¤ÈÂÐÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥ê¥Ã¥ÈºÇÂç²½¤ò¤ª¶â¤ÏÆüËÜ¡¢·è¤á¤ë