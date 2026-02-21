Ãæ¹ñ¿Í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¥Û¡¼¡¦¥³¥ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£TikTok¤Ê¤É¤ÎSNS¤ÇÏÃÂê¤À/Courtesy Adidas¡ÊCNN¡ËÃæ¹ñ¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢±ïµ¯¤¬¤¤¤¤ÀÖ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÇä¤ê½Ð¤¹¡£º£Ç¯¡¢ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¥È¥é¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¡×¤À¡£¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È½ÕÀá¤Î¥·¡¼¥º¥ó¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾å³¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÇºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬È¯É½¤µ