¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢INI¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢¶áÆ£¿¿É§ⓒGOBU GOBU Festival ¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹2026¡×¤ÎÂè2ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢INI¡¢¶áÆ£¿¿É§¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£´ØÀ¾ºÇÂçµé¤ÎÌî³°²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëËüÇîµ­Ç°¸ø±à Åì¤Î¹­¾ì¤Ø¤Î°ÜÅ¾¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¤Î3Ç¯Ï¢Â³½Ð±é¤ÈDISH//¤Î½é½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢´û¤ËÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹2026¡×¡£