¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ËÀª¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀî°ÂÆà ¡ÛÉã¤ÈÁÄÊìÂð¤òË¬Ìä¡Ö°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç¤ª»²¤ê¤â¤Ç¤­¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤­¤Ç¤·¤¿¡×¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¢¥á¥«¥¸»Ñ¤â¸ø³«ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤È2¿Í¤ÇÁÄÊì¤Î²È¤Ø¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ»°½Å¸©¤Î°ËÀª¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ °ËÀª¿ÀµÜ¤ä¼þÊÕ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç¤ª»²¤ê¤â¤Ç