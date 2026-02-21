2·î21Æü¡¢22Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡ØNostalgic 2days 2026¡Ù¡Ê¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯2¥Ç¥¤¥º¡Ë¡£Ì¾¼Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµì¼Ö¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤Ò¤È¤­¤ïÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Æü»º¡Ø¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡Ù¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¤³¤Î¥ä¥ì´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä52Ç¯´ÖÁÒ¸Ë¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¿¡Ø¥Ï¥³¥¹¥« GT-R¡ÙÆâ³°ÁõÁ´Éô¸«¤»¡ãNostalgic 2days¡ä¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¥Ï¥³¥¹¥«GT-R¡Ù¤Ï¡¢¹âÆ­¤¹¤ëµì¼Ö»Ô¾ì¤Ë¤ª