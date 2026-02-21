²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ê73¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖNEW¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Î¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ö¿­¤Ó¿­¤Ó¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç¹ó¤¤È±¥£¡¼¤Îbefore¤¬¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥Ã¥ÈÁ°¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²¿¤È 5¥»¥ó¥ÁÄø ¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¼«»£¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¾®Ìø¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì ¥»