Éã¤ÏÊÆ³°¸ò´±¡¢Êì¤ÏÊõÀÐ²ñ¼ÒÂåÉ½¡¢»Ð¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØÂ´¶È¤È¤¤¤¦½÷Í¥¤ÎµÜß·¥¨¥Þ¤µ¤ó¤ÎÊÌ¿Íµé¤Î¡Ö¾×·â¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤ë¡ª¡×Ë­¿Ã·»Äï¤Î»Ð¤ò±é¤¸¤ëµÜß·¥¨¥Þ¤µ¤óµÜß·¥¨¥Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢1·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï!¡×¤ËË­¿Ã½¨Ä¹¡¢½¨µÈ·»Äï¤Î»Ð¡¦¤È¤âÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè78ÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ÎµÜß·´î°ì»á¤òÁÄÉã¤Ë»ý¤Ä¥¨¥Þ¤µ¤ó¤¬¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¿ô¡¹¤Î»£±ÆÃæ