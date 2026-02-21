ÊüÁ÷ÎÑÍý¡¦ÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½¡ÊBPO¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢13Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Âè215²óÊüÁ÷ÎÑÍý¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤ÎµÄ»ö³µÍ×¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£1·î22ÆüÊüÁ÷¤ÎËèÆüÊüÁ÷¡ÊMBS¡Ë¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¤È¡¢1·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÊüÁ÷ÎÑÍý°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Æ¤µÄ¡¦¿³µÄÆþ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û1·î23ÆüÊüÁ÷²ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ö1·î¤Ë»ëÄ°¼Ô¡¦Ä°¼è