[2.21 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EASTÂè3Àá](Æü»º¥¹)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:¾åÅÄ±×Ìé<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹]ÀèÈ¯GK 31 ÌÚÂ¼Î¿ÌéDF 2 ²ÃÆ£Ï¡DF 13 °æ¾åÂÀÀ»DF 17 ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥­¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹DF 22 ³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯MF 6 ÅÏÊÕâ«ÂÀMF 7 ±óÌîÂçÌïMF 11 ¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹MF 28 »³º¬Î¦MF 30 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¢¥é¥¦¡¼¥¸¥çFW 26 ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¹µ¤¨GK 21 ÈÓÁÒÂç¼ùDF 33 ¿ÛË¬´Ö¹¬À®DF 35 ´ØÉÙ´ÓÂÀMF 8 ´îÅÄÂóÌéMF 40 Å·Ìî½ãFW 9 Ã«Â¼³¤ÆáFW 19