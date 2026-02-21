¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤Ï21Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï20Æü¤Î8»þ50Ê¬º¢¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ï¹­Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»ÔµÈÅÄÄ®¤Î¹ñÆ»54¹æÀþ¡£¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ1Ì¾¤¬¶ÈÌ³¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¾ì(°Â·Ý¹âÅÄ»Ô)¤Ø¸þ¤±¤Æ¼ÖÎ¾¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ï¤­¸«±¿Å¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÎ¾¤Î¸åÎØÉÕ¶á¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£»ö¸ÎÈ¯À¸¸å¤Ï·Ù»¡¤Ê¤É´Ø·¸³Æ½ê¤ØÂ®¤ä¤«¤ËÏ¢Íí¤·¡¢É¬Í×¤Ê