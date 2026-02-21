¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï2·î19Æü¤ËÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿·À½ÉÊ!? ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¡Û¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤Î¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥ÈÊÁ¤Î¾¦ÉÊ¡Ö¤«¤ï¤Ã¡ª¡ª¡ªÍß¤·¤¤¡ª¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤ÎÆü¡£·ë¹½À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤§¡£¥Ý¥êÂÞ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤·¤é¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î²èÁü¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¡×¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥ÈÊÁ¤ËÊÑ¤¨¤¿¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¤Ç¤¹¡£È¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ý¥êÂÞ¤â¥¨¥á