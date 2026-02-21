ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¯²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦Ç­¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥á¥í¥á¥í¤ÊÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡È21ºÐº¹º§¡ÉÀîºêËãÀ¤¡¢·ëº§¼°¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏªÀîºê¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¤È¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É ¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Î¤Î¥Ô¥Î¤Ç¤¹¡×¤È¿·¤·¤¤°¦Ç­¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥Ô¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº¸ÌÜ¤Ë¾ã³²¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¿Í²û¤Ã¤³¤¤»Ò¤Ç¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÀâÌÀ