»õÎó¶ºÀµ¤Ë¤Ï¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ »õÎó¶ºÀµ¤ò¹Ô¤¦ÌÜÅª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö°åÎÅÈñ¹µ½ü¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÀÇ¶â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î»õÎó¶ºÀµ¤Ï°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢»õÎó¶ºÀµ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ë°åÎÅÈñ¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É