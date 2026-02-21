µ×¸÷À½Ìô¡Êº´²ì¸©Ä»À´»Ô¡Ë¤Ï20Æü¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ë¼«¼ÒÇã¼ý¡ÊMBO¡Ë¤¬À®Î©¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£4·îÃæ½Ü¤ËÍ½Äê¤¹¤ëÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤ÇÈó¸ø³«²½¤Ë´Ø¤ï¤ëµÄ°Æ¤ò»ð¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢5·î¤ò¤á¤É¤Ë¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Çã¤¤ÉÕ¤±Áí³Û¤ÏÌó3900²¯±ß¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎMBO¤Ç¤Ï2024Ç¯¤ËÀ®Î©¤·¤¿ÂçÀµÀ½Ìô¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£