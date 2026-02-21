¡ã¥Û¥ó¥ÀLPGA¥¿¥¤¥é¥ó¥É3ÆüÌÜ¡þ21Æü¡þ¥µ¥¤¥¢¥àCC ¥ª¡¼¥ë¥ÉC¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡þ6649¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó°Ì¤È4ÂÇº¹¤Î¥È¡¼¥¿¥ë13¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ªÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿´ä°æÀéÎç¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å0»þ32Ê¬¤Ë¥Æ¥£¥ª¥Õ¡£1ÈÖ¥Ñ¡¼5¤ò¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¥Û¥ó¥À¤Î¹âµé¼Ö¤¬¥º¥é¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¡£3W¤Ç¤Î2ÂÇÌÜ¤ò¥°¥ê¡¼¥ó¼êÁ°¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤È¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¥Ô¥ó¤½¤Ð