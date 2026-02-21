À¤³¦Ãæ¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ÎÉñÂæ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂç¤­¤Ê¡Ö·ÐºÑ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤â·è¤Þ¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡Ö¸ÞÎØ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¡Ö¸ÞÎØ¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Î³ô¤¬¾å¤¬¤ë¡×¡½¡½¤½¤¦´üÂÔ¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÃµ¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÞÎØÁê¾ì¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤