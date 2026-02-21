¤Ï¤¤¡¢É×¤ÏÍ½ÁÛ¤É¤ª¤ê¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£¤¿¤·¤«¤ËCD¤ò100Ëç¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¶Ã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡Ö¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ÈÅÇ¤­¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿ÍÀ¸½é¤Î¿ä¤·³è¡£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡ª¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡Û¿ä¤·³è¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ºÊ(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥­¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)