¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê30¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ25Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡È¤ªÊõ¥°¥Ã¥º¡É¤ò¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Æ£¸¶¤¬µÜºê¥­¥ã¥ó¥×¤ò¼èºà¡£Âç¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆ£¸¶¤Ï¡¢Á¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤äµÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤é¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¸å¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¸«³Ø¡£¤µ¤é¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î