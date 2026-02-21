¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー vs ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥ÄÆüÉÕ¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥Ú¥¤¥³¥à¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊOklahoma City¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー 105 - 86 ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä NBA¤Î¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥ÀーÂÐ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä¤¬¥Ú¥¤¥³¥à¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊOklahoma City¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä¤¬¥êー¥É¤·21-23¤Ç½ªÎ»