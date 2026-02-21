MLB¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î½ÐÈ¯¤òÁ°¤Ë¥Á¡¼¥à¥­¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¤â½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®¤Ø¤â»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë74µå¤òÅê¤¸¡¢5¤Ä¤Î»°¿¶¤âµ­Ï¿¡£¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂ®96¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154¥­¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â¸ò¤¨¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿µÆÃÓÅê