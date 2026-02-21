ºò²Æ¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬¾åÅÄåºÀ¤¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÈÊóÆ»¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤ËÂÐ¤·¡¢ºò²Æ¥É¥¤¥Ä1Éô¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤«¤é³ÍÆÀ¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖVoetbal Primeur¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¾åÅÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬»²Àï¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¾åÅÄ¤Ï