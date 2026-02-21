Ê¿ÌÌÅª¤Ê¼Ì¿¿¤È°ã¤Ã¤Æ¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊªÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÎ©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¥Û¥í¥°¥é¥à¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äºî¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ô³Ø¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÍýÏÀ¤ò»ë³Ð²½¤·¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î3Blue1Brown¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£How are holograms possible? - YouTube°Ê²¼¤Î²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹ÈÄ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¤Ä¤Ü¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥¬¥é¥¹ÉÓ¤ä¡¢´ö²¿³ØÅª¤Ê·Á¾õ¤ÎÈ¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë