All About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸½¶â¡¦ÍÂ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤«¤é¡¢2025Ç¯12·î26Æü¤Ë²óÅú¤Î¤¢¤Ã¤¿¡¢¹­Åç¸©ºß½»34ºÐ½÷À­¤ÎÍÂ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÇ¯Îð¡¦À­ÊÌ¡§34ºÐ½÷À­Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ßµï½»ÃÏ¡§¹­Åç¸©½»µï·ÁÂÖ¡§ÄÂÂß¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷Ç¯¼ý¡§450Ëü±ß¸½ÍÂ¶â¡§320Ëü±ß¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§210Ëü±ß¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¤Ë210Ëü±ß¡×¸½ÍÂ¶â¤Ï¡ÖÉáÄÌÍÂ¶â¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÊ£¿ô¸ýºÂ¡×ºî¤Ã¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ