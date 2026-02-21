◇プロ野球・オープン戦巨人-ヤクルト（21日、沖縄・那覇）巨人とヤクルトのオープン戦初戦を迎え、両チームのスタメンが発表されました。先発のマウンドにあがるのは山粼伊織投手。受けるのは甲斐拓也選手です。ここまで巨人は、広島やロッテとの練習試合を実施。これに出場のなかった、坂本勇人選手やキャベッジ選手、新助っ人のダルベック選手などがシーズン初の対外試合に挑みます。周囲の選手などからも、状態のよさ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. けがの警備員「刃物男」捕まえる
- 2. 狩野英孝 投げ銭OFFの理由に称賛
- 3. りくりゅうの「夫婦喧嘩」を暴露
- 4. 観光客に性暴行…3人死刑判決 印
- 5. 中井亜美 ポーズの真相を明かす
- 6. りくりゅう交際中? 米国でも報道
- 7. さんま「これから結婚」発言波紋
- 8. 「＃C-pla」社長が盗撮か 送検
- 9. 手術で体内にビニール袋置き忘れ
- 10. 涙の睫敞帆 姉・菜那さんからの問いかけとハグに再び号泣 妹の素顔、本音吐露「最後の一周は…つらかった」「だんだん1500メートルが走れなくなっている」 悔しくも結果受け入れ、最後は笑顔
- 1. けがの警備員「刃物男」捕まえる
- 2. 「＃C-pla」社長が盗撮か 送検
- 3. 手術で体内にビニール袋置き忘れ
- 4. 競走馬施設で車暴走 女性が説明
- 5. ビール缶デザイン一新で異例企画
- 6. 3人死傷「忠告」した友人悔やむ
- 7. カタ麺注文に豚骨ラーメン店怒り
- 8. 「顔溶けた女」正体は妊婦遺体か
- 9. 陸自 食べきれぬ携行食埋め減給
- 10. 男子高校生がはしかに感染 愛知
- 1. ソープランド「売却続出」の裏側
- 2. 高市首相 推し活で勝ったは本当?
- 3. 広島城 老朽化のため「閉城」
- 4. 心不全で倒れた父を延命 後悔
- 5. 瀬戸の不貞行為 離婚事由になる?
- 6. LD編集部がレビュー 1人用食洗機
- 7. 選挙活動0で当選「どうしよう」
- 8. 「満席で座れない」JRに見解聞く
- 9. 証拠隠滅に協力「弁護士」の背景
- 10. デリケートゾーン整形後の反響
- 11. 高市首相の「女子トーク」反響
- 12. 考えられぬ放送ミス 元アナ苦言
- 13. キャバ嬢「バキバキ整形」の実態
- 14. 竹島なぜ行かない? 大臣の答えは
- 15. 社民党、議席を獲得できず 国政選挙で初、衰退が顕著
- 16. 高市首相が施政方針演説、消費税減税「早期の法案提出目指す」…憲法改正発議「期待する」
- 17. 進次郎氏 地味ポスト着任の訳
- 18. ウォシュレット「拒否派」の本音
- 19. 「外為特会でホクホク発言」で、恐怖の「サナエ・ショック」″株＆円＆債券トリプル安!!!″がマジで来るぞ!!
- 20. 【解説】「高市一強」国会で新たな人事 “お兄ちゃん”憲法トップへ…そのウラ側は？ “対トランプ外交”でも新展開
- 1. 観光客に性暴行…3人死刑判決 印
- 2. 相互関税は違法 米大統領が会見
- 3. 海外で「奴隷」になった日本女性
- 4. 飲食もAIもダメ 中国で流行語
- 5. エプスタイン事件で姉妹性被害か
- 6. 宇宙人めぐりアメリカ国内に波紋
- 7. 意外と知らない英国経済の現状
- 8. 「竹島は日本の領土」韓国が抗議
- 9. 中国人観光客の大幅減で日本のホテルが休業＝中国ネット「また私たちの勝ち」「それは中国人が…」
- 10. 仏で深刻「売買春のアングラ化」
- 1. 米大統領 相互関税の終了命じる
- 2. 臭い…宇宙での性行為楽しくない
- 3. 32年働いたのに新人より給与低い
- 4. ディズニー離れ「値上げ」の代償
- 5. 中国人客減る→観光危機? 杞憂か
- 6. 新NISAに預金の大半全振り→後悔
- 7. 5億6000万円相当 金塊寄付あった
- 8. 「LUUPの公用化」にツッコミ殺到
- 9. 第一線を退く人は「老害」に?
- 10. 火加減いらずの土鍋 窯元救った
- 1. タイ人男と結婚したら過酷だった
- 2. Bluetooth対応の無線マウス登場
- 3. 未発表なSamsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」、「Galaxy Z Fold8 FE」の開発機がIMEI情報に登録
- 4. 楽天モバイル「最強預金」開始
- 5. NTTドコモ、販売施策「いつでもカエドキプログラム」を3月5日より一部変更！返却のみだと利用料最大2万2千円が必要に。機種変更などなら免除
- 6. ChatGPTの「アダルトモード」、2026年に登場
- 7. モニター裏に収納スペースをプラスできる！VESA取り付けホルダーを発売
- 8. 直営店「Xiaomi Store」が関西初上陸！イオンモール鶴見緑地店が3月7日開店。4月にイオンモール伊丹店・堺鉄砲町店やららぽーと甲子園店も
- 9. 風景＆ネイチャー “映える”レタッチ : 濃密な色調でインパクトのある色彩を作り出そう
- 10. ChatGPTでLINEスタンプを作る
- 11. 冬の肌に“生ツヤ”を KATEの「くらげファンデ」が乾燥も温度差くずれも解決
- 12. もう3パットはさせない。ゴルフの常識を覆した反則級のパター【CROSSPUTT stealth 2.0】
- 13. Xiaomiがグルーバル発表会を日本時間2月28日22時から開催！Leicaカメラ搭載スマホ「Xiaomi 17 Ultra」などが発表。日本でも発売へ
- 14. 孤独死のほうがマシだった……？ ケアハウスを舞台にした戦慄サイコスリラー『ジェニー・ペンはご機嫌ななめ』６月公開［ホラー通信］
- 15. 睡眠サポートロボ「ネモフ」誕生
- 16. サムスン折りたたみスマホに画面ワイドな新モデル？ 「Galaxy Z Wide Fold」アニメーション画像がリーク
- 17. ノートPCも簡単に吸い上げられる超強力17000Pa吸引力。多機能ハンディクリーナー「PASUI」
- 18. 壁掛けライト、手持ちライト・読書灯の一台三役。センサー式＋タッチ式LEDライト【Samicon L1】
- 19. ハイアール、静音性と低振動性に優れたタテ型全自動洗濯機
- 20. 未発表なSamsungの次期フラッグシップタブレット「Galaxy Tab S12+」と「Galaxy Tab S12 Ultra」がIMEIデータベースに登録
- 1. りくりゅうの「夫婦喧嘩」を暴露
- 2. 中井亜美 ポーズの真相を明かす
- 3. 涙の睫敞帆 姉・菜那さんからの問いかけとハグに再び号泣 妹の素顔、本音吐露「最後の一周は…つらかった」「だんだん1500メートルが走れなくなっている」 悔しくも結果受け入れ、最後は笑顔
- 4. 中国代表の「国籍変更」論争再燃
- 5. 引退の坂本花織 正直葛藤の訳
- 6. NHKの粋な「4分間」に感動の嵐
- 7. 泣き崩れた日本選手守る 米賛辞
- 8. 「桃鉄」が日本勢初の金メダル
- 9. 「あなたは素晴らしいです」ザギトワが坂本花織を日本語で祝福 ２ショットとともに投稿 ＳＮＳ反響「ザギちゃんまで」「泣いた」
- 10. 17歳の島田麻央が五輪出られぬ訳
- 1. 狩野英孝 投げ銭OFFの理由に称賛
- 2. りくりゅう交際中? 米国でも報道
- 3. さんま「これから結婚」発言波紋
- 4. 宇多田ヒカル「そば屋」投稿波紋
- 5. 木村拓哉一喝 和やかムード一変
- 6. LINE開くと広告 ユーザー大不評
- 7. 「ビットワールド」最後の生放送
- 8. 解散発表のSHISHAMO、メンバー体調不良でファイナルツアー４公演の開催見合わせを発表
- 9. りくりゅうにコンビ萌えしたワケ
- 10. 蕎麦店で宇多田ヒカルの発言波紋
- 1. フラペチーノ 700円の価値なし?
- 2. 生後3日で爪が赤紫色 手がだらん
- 3. 40・50代に「白髪ぼかしボブ」
- 4. 「ワンピース」の水水肉を再現
- 5. 城田優の母襲った試練 腫瘍発見
- 6. 怒りというより静かな失望だった
- 7. 半年で10回退職 漫画で復職劇
- 8. 「ポンコツ上司」の理不尽な提案
- 9. 17歳で妊娠「子が子を育てるな」
- 10. Suicaペンギン後継 選考委員決定