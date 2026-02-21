◇プロ野球・オープン戦巨人-ヤクルト（21日、沖縄・那覇）巨人とヤクルトのオープン戦初戦を迎え、両チームのスタメンが発表されました。先発のマウンドにあがるのは山粼伊織投手。受けるのは甲斐拓也選手です。ここまで巨人は、広島やロッテとの練習試合を実施。これに出場のなかった、坂本勇人選手やキャベッジ選手、新助っ人のダルベック選手などがシーズン初の対外試合に挑みます。周囲の選手などからも、状態のよさ