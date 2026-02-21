Í¯¿åÄ®¤ÈµÜºê¸©¤¨¤Ó¤Î»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¡¦Ì¸Åç±é½¬¾ì¤Ç20Æü¸áÁ°¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÎÓÌî²ÐºÒ¤Ï¡¢´Ý°ìÆü¤¿¤Ã¤¿21Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤íÄÃ²Ð¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Î¦¾å¼«±ÒÂâ¡¢°Ëº´Í¯¿å¾ÃËÉÁÈ¹ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Æü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢Í¯¿åÄ®¤ÈµÜºê¸©¤¨¤Ó¤Î»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÎ¦¾å¼«±ÒÂâÌ¸Åç±é½¬¾ì¤Ç¼Í·â·±ÎýÃæ¤ÎÃåÃÆ¤¬¸¶°ø¤ÇÁðÃÏ¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤­¡¢Ç³¤¨¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢20ÆüÌë»þÅÀ¤ÇÆîËÌ1.3¥­¥í¡¢ÅìÀ¾1.8¥­¥í¤Ë¤ï¤¿¤ê¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£È¯À¸¤«¤é1