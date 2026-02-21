¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º vs ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥­ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÆüÉÕ¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥¹¥àー¥¸ー¡¦¥­¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊNew Orleans¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º 118 - 139 ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥­ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹ NBA¤Î¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥ºÂÐ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥­ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¹¥àー¥¸ー¡¦¥­¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿