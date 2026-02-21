¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¤¢¤­¤¨¤¬2·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Âè3»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌ¼¤Î»Ñ¸ø³«¢¡ÎëÌÚ¤¢¤­¤¨¡¢Âè3»Ò½÷»ù½Ð»º¤òÈ¯É½ÎëÌÚ¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢Âè3»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤· »î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤Î²ÈÂ²5¿ÍÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Êì»Ò¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂè°ì»Ò¤ÏÊ¬ÊÚ½êÍ×»þ´Ö53»þ´Ö¤ÎËö¤Ë¶ÛµÞÄë²¦ÀÚ³«¡£Âè