¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ëµð¿Í¤Ï£²£±Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¡¢¥È¥ì¥¤¡¦¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬º£µ¨½é¤á¤Æ¼ÂÀï¤ËÄ©¤à¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³£²·å¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬¾å¤¬¤ë¡£¡Úµð¿Í¡Û£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¾¾ËÜ£²ÈÖ¡¦±¦Íã´Ý£³ÈÖ¡¦£Ä£ÈºäËÜ£´ÈÖ¡¦º¸Íã¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯£¶ÈÖ¡¦Í··âÀô¸ý