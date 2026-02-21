MAN WITH A MISSION¤¬ËÌÆîÊÆ¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ãMAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND-¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÈMARKING NEW GROUND¡É¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡È¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà¤é¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤ËËÌÆîÊÆ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¹ç¤ï¤»¤Æ7¥«¹ñ10ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ËºÝ¤·¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤¿¤Á¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤ò¡¢¤Ë¤ª¤¤¤Ç¥Æ¥ê¥È¥ê