ÌÄÌç»Ô¤Î¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤Ï374²¯5000Ëü±ß¤È²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÄÌç»Ô¤Î¿·Ç¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×Åö½éÍ½»»°Æ¤ÏÁí³Û374²¯5000Ëü±ß¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ¤ÙÎ¨¤Ë¤·¤Æ8.1¡ó¾å²ó¤ê¡¢1947Ç¯¤Î»ÔÀ©»Ü¹Ô°ÊÍè¡¢ºÇÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÄÌç»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤ÎÂÑ¿Ì²þ½¤¹©»ö¤ä´ÉÍý±¿±Ä¤ËÌó46²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Îµë¿©Èñ¤ÎÌµ½þ²½¤ä¾®Ãæ³Ø¹»¤Î½¤³ØÎ¹¹ÔÈñ¤ÎÌµ½þ²½¡¢¿·¤¿¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À°éµÙ¼èÆÀÃËÀ­¤Ø¤Î¾©