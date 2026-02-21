¡ÚGP¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡ÛËè·î¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¾ðÇ®¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë´ë¶È¡É¤Ë¥º¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î¸½¾ì¤ÎÎ¢Â¦¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡ö¡ö¡ö¡ÚVOL.04¡Û¡ãPICK UP¡ä³ô¼°²ñ¼Ò ¸×²°ÀßÎ©Ç¯¡§¼¼Ä®»þÂå¸å´ü½¾¶È°÷¿ô 860¿Í¼¼Ä®»þÂå¸å´ü¤ÎµþÅÔ¤ÇÁÏ¶È¡£ÌÀ¼£2Ç¯¡Ê1869¡Ë¡¢ÅìµþÁ«ÅÔ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢µþÅÔ¤ÎÅ¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÅìµþ¤Ë¿Ê½Ð¡£¸ÞÀ¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÏÂ²Û»Ò²°¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸åÍÛÀ®Å·¹Ä¤Î¸æºß°ÌÃæ¤è¤ê¸æ½ê¤Î¸æÍÑ¤ò¶Ð