¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Þ¥¤¥ó¥Ä 1¡Ý1 ¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î21Æü¡¿¥á¡¼¥ô¥¡¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Ûº´Ìî³¤½®¡¢ÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤¹¡È¹âÂ®¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡ÉßÚÎö¤Î½Ö´Ö¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤Îº´Ìî³¤½®¤¬¡¢°ìµéÉÊ¤Î¼éÈ÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤¿¿À¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë²òÀâ¤ÎÅ¢ÂçÀ¤»á¤â»¿¼­¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2·î21Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¤Ç¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£º´Ìî¤Ï³«Ëë¤«¤é23»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹