¿©Æ²¤ÎÀÅ¤«¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿700¥Ú¡¼¥¸Ä¶¤Î¾®Àâ¤¬¡¢¤Ê¤¼ÆÉ¤à¿Í¤ò¼æ¤­¤Ä¤±¡¢ÀÅ¤«¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÅÏÊÕÍ´¿¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØÆó·î¤Î¤Ä¤®¤Ë¼··î¤¬¡Ù¡ÊËÙ¹¾ÉÒ¹¬Ãø¡Ë¤Î½ñÉ¾¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¿²¤ëÁ°¤Î10Ê¬¤«20Ê¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÉ¤à¤æ¤ë¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤­Â³¤±¤ë¥¢¥Ë¥á¤ä¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¿©Æ²¤ÎÅ¹¼ç¤È¾ïÏ¢µÒ¤òÉÁ¤¯¡Ø¿¼Ìë¿©Æ²¡Ù¡¢SFÅª¤Ê´ðËÜÀßÄê¤Ê¤¬¤é¤âÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÆü¾ïÉÁ¼Ì¤ËÅ°¤·¤¿¡ØARIA¡Ù¡£³§¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤Î¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤ä¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë