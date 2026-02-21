¡Ö3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ã¤ÆÆñ¤·¤½¤¦¡×¡Ö¶ÈÌ³ÍÑ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤¤¤Þ¤Î¿Ê²½¤òÃÎ¤ë¤È¶Ã¤¯¤Ï¤º¤À¡£¹âÂ®°õºþ¡¢Á´¼«Æ°¥­¥ã¥ê¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢AI¥¨¥é¡¼¸¡½Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤£³D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢À©ºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ÎÊä½¤¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»¨²ß¤Þ¤Ç¼«Âð¤ÇÂ¤·Á²ÄÇ½¡£º£²ó¤Ï¡¢Æ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤²ÈÄíÍÑ¥â¥Ç¥ë¤«¤éËÜ³ÊÇÉ¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û500mm/s¤ÎÇúÂ®Â¤·Á¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ºÇÔ