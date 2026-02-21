¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖKAZUMA OKAMOTO¡×¡£²¬ËÜ¤Î¾Ð´é¤Î¥¢¥Ã¥×¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Ï¤Ê¤¯»äÉþ»Ñ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¼Ì¿¿¤¬¾®¤µ¤¯Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¸Ä¿Í¤ÎSNS°Ê³°¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥Ö¥í¥°¤Ê¤ÉÈ¯¿®¤¹¤ë¾ì¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¿·¥µ¥¤¥È¤Ï»úÂÎ¤ä¿§»È¤¤¤Ê¤É¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¡È°ÛÎã¡É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë