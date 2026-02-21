¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û2·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø²òÂÎ¥­¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡ÊNHKBS¡¿Ìë7»þ30Ê¬¡Á8»þ59Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆóÂåÌÜÄë¹ñ·à¾ì¤Î²òÂÎ¤ËÌ©Ãå¡£DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤ÈHey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤¬¡¢²òÂÎ¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·Äë·à¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¢¡¡Ö²òÂÎ¥­¥ó¥°¥À¥à¡×Äë¹ñ·à¾ì²òÂÎ¤ËÌ©Ãå1966Ç¯¤Ë³«¾ì¤·¤¿ÆóÂåÌÜ¤ÎÄë¹ñ·à¾ì¤Ï¡¢³«¾ìµ­Ç°¸ø±é¡ØÉ÷¤È¶¦¤Ëµî¤ê¤Ì¡Ù°ÊÍè¡¢¡ØºÙÀã¡Ù¡ØÊüÏ²µ­¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî±é·à¤ò¾å±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø²°º¬¤Î¾å¤Î¥ô¥¡