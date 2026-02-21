¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï21Æü¡¢ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬¡Öº¸¥¢¥­¥ì¥¹ç§ÃÇÎöË¥¹ç½Ñ¡×¤òÌµ»ö½ª¤¨¡¢Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ°æÅê¼ê¤Ï¥­¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ëº¸¥¢¥­¥ì¥¹ç§¤òÂ»½ý¡£WBC¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤â¼­Âà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤¿ÀÐ°æÅê¼ê¤Ï¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿ÄÉ²Ã¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤ËÆñ¤·¤¤Ä´À°¤ÇÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·